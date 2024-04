Torino-Juventus: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Sabato sera va in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus che si sfidano per la trentaduesima giornata di Serie A. I granata arrivano da un ruolino di marcia abbastanza importante con otto punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta arrivata contro l'Empoli nell'ultima giornata. I bianconeri, invece, ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite di campionato, con due pareggi e due sconfitte in questo lasso di tempo.

Torino-Juventus, il politico irlandese Mick Wallace al Parlamento Europeo con la maglia granata: «Forza Toro, Juve m****»