Ternana-Bari: dove vedere in tv e streaming la finale playout di Serie B, orario e probabili formazioni

A Terni va in scena il ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari. Il match decisivo per scoprire chi retrocederà in C dopo Lecco e FeralpiSalò. Al San Nicola è terminata 1-1 e la squadra pugliese dovrà quindi necessariamente vincere per ottenere la salvezza. La Ternana, invece, avrà a disposizione due risultati su tre (miglior piazzamento in regular season) e potrà contare sul fattore campo.