Sporting-Atalanta, perché si gioca domani (mercoledì 6 marzo)? Dove vederla e le probabili formazioni

Domani va in scena Sporting-Atalanta, con i bergamaschi che scendono in campo di mercoledì per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un giorno anomalo per la competizione che di solito si gioca di giovedì. Un'unicità per De Ketelaere e compagni, che è stata necessaria dopo i sorteggi dell'urna di Nyon. Cambiare la data della gara è stata una decissione diretta della Uefa, che ha preferito evitare disordini.

Dazn, come funziona la modalità free? Ecco cosa vedere gratis e come attivarla