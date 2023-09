Sport in tv oggi (2 settembre), dalla Serie A alla Formula 1: orari e programma completo

Oggi, sabato 2 settembre, sarà un'altra giornata di sport tutta da vivere. Tanti gli eventi in programma, da seguire in diretta televisiva o in streaming. Ecco il programma completo.

Calcio

Serie A:

18.30 Bologna-Cagliari (Sky/Dazn)

18.30 Udinese-Frosinone (Dazn)

20.45 Atalanta-Monza (Sky/Dazn)

20.45 Napoli-Lazio (Dazn)

Serie B:

18.30 Modena-Pisa (Sky/Dazn)

18.30 Palermo-FeralpiSalò (Sky/Dazn)

18.30 Parma-Reggiana (Sky/Dazn)

18.30 Südtirol-Ascoli (Sky/Dazn)

Premier League:

13.30 Sheffield United-Everton (Sky)

16 Brentford-Bournemouth

16 Burnley-Tottenham

16 Chelsea-Nottingham Forest (Sky)

16 Manchester City-Fulham (Sky)

18.30 Brighton-Newcastle (Sky)

Ligue 1:

17 Brest-Rennes

21 Monaco-Lens (Sky)



Bundesliga:

15.30 Augsburg-Bochum

15.30 Werder Brema-Mainz

15.30 Hoffenheim-Wolfsburg

15.30 Bayer Leverkusen-Darmstadt

15.30 Stoccarda-Friburgo

18.30 Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco (Sky)



Liga:

14 Real Sociedad-Granada (Dazn)

16.15 Real Madrid-Getafe (Dazn)

18.30 Alaves-Valencia (Dazn)

21 Betis-Vallecano (Dazn)