Sorteggi Europa League: orario, dove vederli e le possibili avversarie di Roma, Atalanta e Milan

Oggi ci sono i sorteggi di Europa League che si tengono come tradizione a Nyon. Nella città svizzera sede della Uefa, dalle urne si scoprirà quali sono le avversarie che giocheranno contro Roma, Milan e Atalanta. Queste tre squadre, infatti, sono le uniche tre italiane rimaste nella competizione. I giallorossi hanno vinto ai calci di rigore contro il Feyenoord nei play off eliminando gli olandesi da una competizione Uefa per il terzo anno di fila. I rossoneri, invece, hanno sconfitto con un totale di 5 gol tra andata e ritorno il Rennes, che ha vinto 3-2 ieri sera. I bergamashci, invece, sono gli unici italiani ad aver vinto il girone nella competizione. I club che possono incontrare le tre azzurre non sono da sottovalutare e ci sono diversi nomi da evitare a tutti i costi.

