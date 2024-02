Sinner-Van de Zandeschulp: dove vedere il match e l'orario del debutto all'Atp di Rotterdam

Torna il grande tennis e torna anche Jannik Sinner che, dopo essersi preso una pausa dopo l'Australian Open, torna a Rotterdam per l'Atp 500. Dopo aver disertato l'Atp di Marsiglia, l'altoatesino è pronto per tornare in campo per cercare di mettere le mani anche su questo trofeo. Davanti a lui c'è ancora una volta Botic Van de Zandeschulp, affrontato già nel primo turno del torneo «down under» e battuto con un secco 3-0. Ora i due si sfidano di nuovo per andareavanti in Olanda.

