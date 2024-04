Sinner, quanto guadagna in caso di vittoria dell'Atp di Montecarlo. Il montepremi totale da quasi 6 milioni

Jannik Sinner ha vinto la sua prima partita nell'Atp di Montecarlo, dove ha sconfitto in due set Sebastian Korda. Lo statunitense si è arreso al gioco attento di Jannik che ha messo a segno 5 break grazie a un gioco attento e fatto di palle tagliate per beffare l'avversario. Il classe 2000 ha cercato diverse volte di accorciare a rete, ma in quelle occasioni l'altoatesino è stato bravo a prenderlo in controtempo con dei passanti lungolinea. Vittoria e passaggio agli ottavi di finale per Jannik che ha messo gli occhi sulla semifinale, quella che gli serve per risalire in classifica. In caso invece l'italiano riuscisse a vincere allora potrebbe mettere le mani su una cifra quasi milionaria, nonostante sia la più bassa tra tutti i Masters 1000.

