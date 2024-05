Sinner al Roland Garros? Ecco come sta Jannik, dal recupero alla partenza per Parigi: parte l'assalto allo Slam

Jannik Sinner si prepara per tornare in campo per il Roland Garros e, come riporta Sky Sport, è in viaggio verso Parigi per prendere parte al torneo che si tiene sulla terra rossa. Il ventiduenne vuole riprendere la scalata al primo posto della classifica Atp. Il tennista si è dovuto fermare nelle scorse settimane a causa di un problema all'anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma. I problemi erano cominciati già nell'Atp di Monte Carlo, mentre a Madrid si sono fatti sentire ancora più forti tanto da costringere il classe 2001 al ritiro. Il torneo della Capitale è stato saltato per cercare di recuperare e tornare in campo in tempo per il Roland Garros, vero e proprio obiettivo della stagione del classe 2001.

