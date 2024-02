Sassuolo-Torino: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Domani il Sassuolo ospita il Torino per cercare di conquistare una vittoria che manca da diverse giornate. La situazione per Daniele Dionisi non è delle migliori, e la sua panchina comincia a scaldarsi visti i brutti risultati delle ultime gare. Non considerando la Coppa Italia, infatti, i neroverdi non vincono in campionato dal 6 gennaio. Prima di quella gara, però, l'ultimo successo risale al 26 novembre con l'Empoli. Il Torino, invece, nell'ultima giornata ha pareggiato 0-0 contro la Salernitana e nelle ultime cinque gare ha perso solo una volta.

