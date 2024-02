Sassuolo-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il Napoli torna in campo per recuperare la 21ª giornata di Serie A, rinviata a causa della Supercoppa Italiana. La competizione è stata giocata nel fine settimana in cui sarebbe dovuto andare in scena il campionato e per questo alcune gare sono state rinviate. Osimhen e compagni si preparano ad affrontare i neroverdi con l'obiettivo di fare punti per risalire la classifica e rientrare nella corsa Champions che si sta allonanando. Il Sassuolo è invischiato nella corsa alla salvezza e la panchina di Dionisi non è più così solida.

