Sara Errani: età, best ranking Atp e i record. Chi è la tennista italiana agli Internazionali di Roma

con Jasmine Paolini è in semifinale nel torneo di doppio agli Internazionali di Roma. È nata a Bologna il 29 aprile 1987, ma è cresciuta a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. I suoi occhi azzurri e la corporatura minuta non lasciano immaginare che dietro le apparenze si nasconda tanta grinta e combattività. Con la finale raggiunta al Roland Garros 2012 è entrata per la prima volta tra le top ten, terza italiana di sempre a riuscirci dopo Pennetta e Schiavone.