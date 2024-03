Roma-Sassuolo alle 18, le probabili formazioni: out Dybala, c'è Lukaku. Ballardini con Pinamonti

Oggi allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Sassuolo per la ventinovesima giornata di Serie A. Da una parte gli occhi puntati sulla prossima Champions League, dall'altra sulla salvezza con la lotta per evitare la retrocessione che si è fatta sempre più serrata. Dybala ha subito una piccola lesione all'adduttore lungo della coscia destra e sarà indisponibile anche per gli impegni dell'Argentina. Una tegola inaspettata per De Rossi che dovrà cercare di riparare al meglio la situazione. I neroverdi sono alla terza gara di Ballardini dopo l'esonero di Dionisi. Solo due punti li separano dall'Empoli, attualmente fuori dalla zona retrocessione.

Infortunio Dybala, lesione dell'adduttore e niente Sassuolo: quante partite salta e come sta