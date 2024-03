Roma-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La Roma scende in campo contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno archiviato la pratica infrasettimanale dell'Europa League con una sconfitta. La gara con il Brighton al Falmer Stadium è finita 1-0 per gli inglesi, ma questo non è bastato per eliminare i giallorossi che, potendo contare sul 4-0 dell'andata, hanno comunque passato il turno approdando ai quarti di finale. Il sorteggio non è stato benevolo: l'avversaria sarà il Milan con almeno un'italiana che potrà arrivare comunque in semifinale. I neroverdi sono alla terza gara di Ballardini che ha ottenuto una vittoria importante contro il Frosinone per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Solo due punti li separano dall'Empoli, attualmente salvo, e gli ultimi risultati con Dionisi hanno portato all'esonero del tecnico.

