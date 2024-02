Roma-Feyenoord: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Roma si giocherà il passaggio del turno in Europa League contro il Feyenoord davanti ai propri tifosi. All'Olimpico giovedì la squadra di De Rossi ripartirà dall'1-1 dell'andata e proverà a sfruttare il fattore campo. Qualche dubbio ancora da sciogliere per l'allenatore giallorosso che potrebbe confermare Svilar tra i pali, decisivo contro il Frosinone nell'ultimo turno di campionato. In attacco dovrebbero partire dall'inizio Dybala e Lukaku ma scalpita Baldanzi per trovare spazio.