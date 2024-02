Roma-Feyenoord: dove vederla in streaming e in tv, probabili formazioni e orario

La Roma scende in campo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. All'andata a Rotterdam è finita 1-1 e tutto si decide domani sera all'Olimpico, con l'impianto del Foro Italico che è tutto esaurito per l'occasione. Daniele De Rossi si affiderà ai soliti titolari, con Dybala e Lukaku che tornano al centro dei piani del tecnico giallorosso dopo il turnover del fine settimana. «Sceglierò la formazione che penso mi possa far vincere la partita. Penso solo a questo e farò sempre così». Con queste parole il tecnico ex centrocampista ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.

