Roma, l'Atalanta batte la Salernitana e diventa quinta: cosa serve ora per la Champions League, tutti gli incroci

L'Atalanta ha vinto in rimonta contro la Salernitana trovando tre punti importanti per la corsa Champions League. Grazie a questo successo che porta le firme di Scamacca e Koopmeiners, i bergamaschi sono riusciti a conquistare il quinto posto che era saldo nelle mani della Roma. I giallorossi, però, nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto 8 punti su 15 disponibili, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Cinque punti nelle utlime tre partite, che hanno fatto scivolare i giallorossi al sesto posto in classifica.

Infortunio Dybala: nessuna lesione, l'argentino adesso punta Leverkusen-Roma