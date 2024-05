Roland Garros 2024: dove vederlo, quando comincia, il calendario, le date, il tabellone principale e come può cambiare il ranking Atp

Gli Internazionali di Roma fanno ormai parte della storia del tennis, con il Roland Garros che si prepara a rubare la scena. Il secondo Grande Slam dell'anno, che arriva circa cinque mesi dopo l'Australian Open, è già entrato nel vivo con le qualificazioni dei tennisti minori che si stanno sfidando per entrare nel seeding principale. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner che ha saltato proprio il torneo romano a causa di un problema all'anca. Nella conferenza stampa della kermesse capitolina, il classe 2001 ha parlato di questo stop, ma non ha svelato la sua effettiva entità.

