La retrocessione si decide all'ultima giornata: tutte le combinazioni di Udinese, Frosinone ed Empoli per salvarsi

La lotta salvezza per rimanere in Serie A si decide all'ultima giornata di campionato. Il 38° turno è quello del verdetto, quello del pollice verso che decide le sorti di una tra Frosinone, Udinese ed Empoli. Per due di queste il dito della mano sarà diretto verso l'alto e quindi potranno rimanere, mentre per una sarà verso il basso con il futuro che si chiama Serie B. La situazione dei tre club è agli opposti perché Caputo e compagni affrontano la Roma che non ha più nulla da chiedere al campionato. Ciociari e friulani, invece, si affrontano in uno scontro diretto che decreterà il loro futuro. Ecco tutti gli incroci che decidono la lotta salvezza.

