Sassuolo-Genoa: probabili formazioni, dove vederla e a che ora

Da una parte la carica per aver raggiunto un grande risultato, dall'altra la delusione e la rabbia per gli ultimi risultati. Sassuolo e Genoa arrivano alla partita di venerdì 22 alle 18.30 con sentimenti contrastanti. Da una parte i rossoblù hanno fermato al Marassi la Juventus pareggiando 1-1 e annullando i bianconeri e avranno tutta la voglia di continuare così. Berardi e compagni, invece, hanno concluso la settimana con l'amaro in bocca a causa del pareggio con l'Udinese maturato nel scondo tempo grazie alla doppietta dell'esterno. Dionisi, però, non vince da tre giornate in Serie A e vuole cercare di tornare a fare bottino pieno.

