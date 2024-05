Palermo-Sampdoria: dove vedere il play off di Serie B e le formazioni ufficiali: Soleri titolare per i rosanero. Pirlo si affida a De Luca

Mancano pochi appuntamenti per approdare in Serie A e solo un club potrà farlo tramite i play off di B. Oggi scendono in campo Palermo e Sampdoria che si sfidano per cercare di tornare nella massima serie. I siciliani mancano dal 2017, quando sono stati retrocessi, mentre due anni doppo è arrivato il fallimento che ha ripotato il club in Serie D. Nel 2022, invece, è arrivato il City Group a riaccendere i sogni dei tifosi rosanero. La Sampdoria è retrocessa lo scorso anno e sta cercando di risalire subito dopo una stagione passata in Serie B.

Quanto guadagna chi viene promosso in Serie A: al Como e al Parma circa 25 milioni di euro