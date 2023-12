Napoli-Monza, formazioni ufficiali: Mazzarri ha scelto tra Simeone e Raspadori. Colpani dalla panchina

Invertire la rotta e tornare a scalare la classifica, l'obiettivo del Napoli è semplice per la partita con il Monza, valida per la 18ª giornata di Serie A. Gli azzurri hanno perso tre dei quattro scontri diretti delle ultime giornate e i brianzoli sono distanti solo 6 punti. Il ruolino delle ultime gare non è stato positivo per i biancorossi che hanno perso tre gare su cinque, pareggiandone e vincendone una rispettivamente contro Cagliari e Genoa.

