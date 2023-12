Napoli-Monza, probabili formazioni: dove vederla in tv, streaming e orario

Il 2023 sta per chiudersi e con esso anche la prima parte di Serie A con la diciottesima giornata che arriva a ridosso di Capodanno. Domani comincia la penultima giornata del girone di andata con Napoli e Monza che si sfidano per chiudere al meglio l'anno. Mazzarri e Palladino hanno già pensato quali saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo al Maradona che si preannuncia pieno di tifosi per sostenere gli azzurri in quest'ultimo appuntamento.

Napoli-Monza, Mazzarri: «Siamo in emergenza, ma dobbiamo vincere. Lobotka? Se sta bene gioca»