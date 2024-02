Monza-Milan, formazioni ufficiali: turnover per Pioli, Leao e Pulisic in panchina. Anche Jovic titolare

Oggi chiude la venticinquesima giornata di Serie A Monza-Milan, che va in scena al Brianteo. I rossoneri arrivano dopo l'impegno infrasettimanale contro lo Stade Rennais, che è stato sconfitto 3-0. La prossima settimana Leao e compagni tornano a giocare contro i francesi per cercare di passare il turno e andare avanti in Europa League. Il Monza I brianzoli, invece, arrivano da due pareggi per 0-0 consecutivi e dalla vittoria contro il Sassuolo di fine gennaio.

