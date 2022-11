Mondiali Qatar, programma 22 novembre: orario partite, dove vederle e probabili formazioni. Argentina e Francia in campo

Qatar 2022 entra nel vivo. Arriva finalmente l'esordio per i numeri 10 più attesi della competizione, Messi e Mbappé, nonché compagni di squadra nel Psg. Si parte alle 11:00 con Argentina-Arabia Saudita, prima partita del gruppo C. Leo, al suo quinto e ultimo mondiale, proverà a guidare la marcia trionafale dell'Albiceleste verso la conquista della Coppa del Mondo, solamente sfiorata nel 2014 nella finale persa per 1-0 contro la Germania.

Alle 14:00 prenderà invece il via gruppo D con Danimarca-Tunisia. Si passa poi alle 17:00, orario in cui si affronteranno Messico e Polonia, nella seconda gara del gruppo C, partita molto interessante e dalla quale probabilmente verrà fuori la candidata a passare il turno con l'Argentina, favorita per la vittoria del girone. Rullo di tamburi per l'esordio dei "Bleu" di Deschamps, orfani di Benzema, il pallone d'oro in carica ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a rinunciare alla competizione. Alle 20:00, per la seconda partita del gruppo D, i Campioni del Mondo in carica affronteranno l'Australia.