Milan-Slavia Praga: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Milan scenderà in campo giovedì a San Siro per gli ottavi di andata di Europa League contro lo Slavia Praga. Test importante per la squadra di Stefano Pioli che è reduce dalla vittoria all'Olimpico contro la Lazio in campionato e che vuole andare avanti in Europa. Non si tocca il tridente Pulisic, Giroud, Leao con Loftus-Cheek ad agire tra le linee. Reijnders verso la maglia da titolare, così come Thiaw e Calabria.