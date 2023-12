Milan-Sassuolo: dove vederla, orario, formazioni ufficiali e classifica delle due squadre

Un finale di 2023 piuttosto turbolento per Milan e Sassuolo, che non stanno vivendo il loro miglior momento in Serie A. Anche se i rossoneri sono terzi in classifica, il pareggio con la Salernitana dell'ultima giornata ha gettato ulteriori dubbi sul futuro di Pioli. I neroverdi, invece, nelle ultime cinque partite hanno vinto solo una volta contro l'Empoli e si trovano al sedicesimo posto in classifica con due punti in più dalla zona retrocessione.

Milan, Pioli non può fallire con il Sassuolo: «Non ho paura e non penso al mio futuro»