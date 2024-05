Milan-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Milan si prepara a chiudere a San Siro la propria stagione dove sabato affronterà la Salernitana nell'ultimo turno di campionato. Una partita che non ha più nulla da chiedere in termini di classifica: i rossoneri hanno blindato il secondo posto, i campani sono già retrocessi in Serie B. Sarà, però, l'ultima di Stefano Pioli che è pronto a salutare il popolo milanista dopo 5 stagioni. La società ha già annunciato l'addio dell'allenatore che si prenderà l'ultimo saluto del Meazza prima dell'addio.