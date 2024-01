Milan-Cagliari in Coppa Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il calcio italiano torna subito in televisione in questo 2024 con Milan e Cagliari che si affrontano in Coppa Italia. Le due squadre si affrontano dopo aver festeggiato Capodanno, con i rossoneri che arrivano dalla vittoria per 1-0 in campionato contro il Sassuolo. Gli isolani hanno pareggiato 0-0 con l'Empoli nell'ultimo appuntamento dello scorso anno, con Viola che ha sbagliato il calcio di rigore facendosi intuire il tiro.

