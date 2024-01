Milan-Bologna: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Milan arriva alla ventiduesima giornata carico e cMilan-Bologna, Pioli alla ricerca della quinta vittoria di fila: «Amo Rafael Leao. È un artista, è un genio. E ascolta»on la quinta vittoria di finale nel mirino per continuare al meglio. I rossoneri affrontano il Bologna con Pioli che alla vigilia ha sgonfiato le voci su Leao: «È un genio». I rossoblù arriva con l'obiettivo di rialzare la testa dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate. Invertire la rotta contro i rossoneri non è semplice e per questo Thiago Motta cercherà di fare uno sgambetto a quelli che erano i suoi rivali nei derby giocati quando vestiva la maglia dell'Inter. Ecco le informazioni della partita, dove vedere Milan-Bologna, l'orario e le probabili formazioni.