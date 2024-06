Mancini, chi è il difensore della Roma a Euro 2024 con l'Italia: moglie, figli, carriera, età, altezza e quel passato da centrocampista

L'Italia è in Germania per Euro 2024. Gli Azzurri sono chiamati al difficile incarico di difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, quando nel 2021 è arrivata la vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra. In vista del torneo, gli Azzurri si sono preparati a Coverciano prima di raggiungere il quartier generale da ci lanciare l'assalto all'impresa. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha confermato gran parte dei giocatori che hanno vinto a Wembley e ha portato con sé diversi romanisti tra cui c'è anche Gianluca Mancini. Il difensore della Roma farà parte del reparto arretrato insieme agli altri centrali Bastoni, Gatti, Calafiori e Buongiorno.

Europei 2024, oggi l’Italia parte per la Germania: orari, date delle partite, come giocherà e dove può arrivare la nazionale di Spalletti