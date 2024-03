Maccabi Haifa-Fiorentina in Conference League: dove vederla, probabili formazioni e orario

Dopo la Champions e l'Europa, tocca anche alla Conference League con la Fiorentina che affronta in trasferta il Maccabi Haifa. La viola è l'unica italiana impegnata nella competizione e ci arriva dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Alla vigilia, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa mantenendo alto il livello di attenzione: «Li abbiamo visti, non esiste partita semplice e dobbiamo prepararla bene senza sottovalutare nulla. Vogliamo metterli in difficoltà con quello che sappiamo fare».

