Pellegrini, chi è il capitano della Roma a Euro 2024 con l'Italia: la moglie, il problema cardiaco a 16 anni e le statistiche

Il prossimo 14 giugno cominciano gli Europei 2024, con l'Italia che gioca sabato 15 contro l'Albania. In vista della competizione, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione e tra questi c'è Lorenzo Pellegrini. Centrocampista classe 1996, capitano della Roma e uno dei punti di riferimento nello schieramento del tecnico di Certaldo. Il ventiseienne si è meritato la chiamata della Selezione grazie alle sue prestazioni in giallorosso in cui ha segnato 8 gol e fornito 4 assist ai compagni.

