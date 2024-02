Lecce-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria in Champions contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi va al Via del Mare per la trasferta di campionato contro il Lecce. I nerazzurri vogliono consolidare il primo posto, cercando di allungare su Juventus e Milan. Inzaghi si appresta a fare delle rotazioni per gestire le energie e dovrà fare a meno di due perni come Acerbi e Thuram. Sanchez in vantaggio su Arnautovic per una maglia da titolare al fianco di Lautaro.