Lecce-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La ventitreesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì con Lecce e Fiorentina che si affrontano al Via del Mare. Le due squadre arrivano da due sconfitte nell'ultima giornata, con la Viola che non è risucita a resistere all'impeto dell'Inter. I salentini, invece, sono stati beffati dal Genoa che ha vinto 2-1 grazie alle reti nel secondo tempo di Retegui ed Ekuban. Ora le due squadre si affrontano dopo essersi rinforzate in questo mercato di gennaio. A Firenze è approdato Andrea Belotti, mentre D'Aversa si è rinforzato con ben cinque colpi. Le informazioni sulla partita, dove vedere Lecce-Fiorentina, l'orario e le probabili formazioni.

