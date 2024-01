Lazio-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Addio ormai annunciato da parte di Victor Osimhen, che in estate lascerà Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del club, che ha gelato i suoi tifosi in vista della ventiduesima giornata di Serie A con la Lazio. I biancocelesti sperano ancora di vedere il tridente d'attacco giocare al meglio e sbloccarsi, ma per adesso le punte di Sarri stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Davanti, poi, non ci saranno né Zaccagni, né Immobile a causa squalifica. Ecco le informazioni sulla partita, dove vedere Lazio-Napoli, probabili formazioni e a che ora.

