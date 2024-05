Juventus-Monza: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'ultima giornata di campionato è arrivata anche per la Juventus che all'Allianz Stadium affronterà il Monza di Palladino con l'obiettivo di chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. Seconda panchina per Paolo Montero dopo quella contro il Bologna e naturalmente l'ultima prima di lasciare il posto, quasi certamente, a Thiago Motta. Ultima in bianconero per Alex Sandro e con ogni probabilità anche per Rabiot.