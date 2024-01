Juventus-Empoli quando si gioca, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni

La Juventus domani scende in campo contro l'Empoli per la ventiduesima giornata di campionato. I bianconeri arrivano da 16 risultati utili consecutivi in Serie A, con l'ultimo incontro con il Lecce finito 3-0 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Gleison Bremer. Stesso punteggio anche per i toscani, che hanno battuto il Monza di Palladino e conquistato tre punti importanti per risalire la classifica e tentare di allontanare la zona retrocessione. Ecco le informazioni sulla partita: dove vedere Juve-Empoli, orario e probabili formazioni.

