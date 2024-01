Inter-Verona, dove vederla e le probabili formazioni: torna Lautaro insieme a Thuram, Buchanan a disposizione

Dopo l'anticipo di ieri con Bologna e Genoa che hanno pareggiato 1-1 nel finale di partita, oggi tocca all'Inter e al Verona aprire l'Epifania. La partita è valida per la diciannovesima giornata di Serie A che rappresenta il giro di boa. I nerazzurri avranno con loro Tajon Buchanan, arrivato dal Club Brugge e disponibile per entrare a gara in corso. Il canadese è stato il primo rinforzo dei milanesi in questa finestra invernale di calciomercato, in cui avevano bisogno di prendere un esterno.