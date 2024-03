Inter-Napoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La ventinovesima giornata di Serie A si chude con Inter-Napoli infiamma la domenica sera. I nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League e ora posson concenrarsi bene sul campionato che da tempo è nelle loro mani. Lautaro e compagni hanno ad oggi ben 16 punti di vantaggio dal Milan secondo in classifica e tra poche settimane potrebbe anche decidersi la corsa al primo posto. Gli azzurri, invece, hanno già cambiato due allenatori in questa annata fallimentare soprattutto vista la vittoria della passata stagione. Ora in panchina c'è Calzona che deve cercare di accorciare le distanze dal Bologna che occupa il quarto posto che vale la Champions League.

Italia, i convocati di Spalletti: out Immobile, c'è Zaniolo, prima chiamata per Folorunsho, Lucca e Bellanova