Inter-Genoa: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

La ventisettesima giornata di Serie A si chiude con Inter-Genoa, che va in scena come ultimo match nel lungo programma di campionato. I nerazzurri arrivano da quattro vittorie con 4 gol in campionato maturate con Roma, Salernitana, Lecce e Atalanta. Primo posto in solitaria e corsa allo Scudetto che sembra quasi decisa nonostante manchino 12 partite al termine. I rossoblù, invece, vengono da due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate.

Serie A, gli stadi valgono una fortuna: la classifica delle squadre che hanno guadagnato di più