Gp Mugello, orario e dove vedere la settima gara della MotoGp: la griglia di partenza

L'Italia si prepara per il settimo appuntamento della MotoGp con il motomondiale che arriva in Italia. I corridori scendono in pista al Gp del Mugello per una delle gare più attese della stagione, soprattutto nel nostro paese. Corsa in casa per Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Luca Salvadori, Luca Marini e Francesco Bagnaia che ha tagliato il traguardo per primo nella Sprint Race. Il pilota di Torino partirà come quinto in griglia nella corsa di oggi pomeriggio a causa di un impeding ai danni di Marc Marquez. A causa della penalizzazione, il classe 1997 ha dovuto scalare tre posizioni.

MotoGp, Bagnaia vince la Sprint al Mugello: secondo Marquez, terzo Acosta. Martin cade inaspettatamente