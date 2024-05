Gp Monaco: dove vedere la Formula 1, orario e il programma dell'ottavo appuntamento

L'ottavo appuntamento della stagione di Formula 1 è alle porte, con le monoposto che si preparano a correre per le vie di Monaco. La Ferrari e le altre scuderie tornano nel circuito cittadino più famoso del mondo dove Charles Leclerc è di casa. Il pilota monegasco è alle spalle di Max Verstappen che lo ha staccato di 48 punti. L'olandese continua con la sua leadership indisturbata in testa alla classifica piloti anche grazie alle pole position che ha inanellato in ogni gara dall'inizio di mondiale. Carlos Sainz segue al quinto posto del tabellone con un bottino di 93 punti distaccato dalle prime posizioni.

Verstappen vince col brivido il GP di Imola, batte Norris per 7 decimi. Terza la Ferrari di Leclerc, Sainz quinto