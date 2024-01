Genoa-Torino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Genoa e Torino aprono la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, insieme a Napoli e Salernitana. I rossoblù arrivano alla sfida dopo il pareggio in campionato con il Bologna. Gilardino però deve rinunciare a Radu Dragusin, che è stato ceduto al Tottenham in questi giorni di calciomercato invernale. Il Torino, invece, è carico per la vittoria per 3-0 sul Napoli e non ha grandi problemi ddi formazione. Ecco le informazioni sulla partita: dove vederla, l'orario e le probabili formazioni.

