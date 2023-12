Genoa-Inter: probabili formazioni, classifica e dove vederla in diretta tv e streaming

Primo posto con vista sul titolo di campioni d'inverno per l'Inter che affronta in questo finale di 2023 il Genoa. Al Marassi va in scena la diciottesima giornata di Serie A con i nerazzurri che devono rinunciare al loro miglior giocatore. Lautaro Martinez, che ha già siglato ben 15 gol, è indisponibile per infortunio e quindi Inzaghi si affiderà a Thuram. Dall'altra parte, invece, c'è Gilardino che recupera a pieno Mateo Retegui dopo i recenti infortuni che lo hanno tenuto fuori.

