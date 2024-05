Frosinone-Udinese: dove vederla in tv e streaming, orario e le probabili formazioni

La salvezza si decide tutta all'ultima giornata con ben tre squadre invischiate nella lotta per evitare la retrocessione. La trentottesima giornata vede Frosinone e Udinese sfidarsi in uno scontro diretto per rimanere in Serie A. I gialloblù hanno un punto di vantaggio rispetto ai friulani e possono puntare anche su un pareggio per mantenere la categoria. Samardzic e compagni, invece, devono sperare in uno scivolone dell'Empoli per avere una possibilità in più di non scendere in Serie B. Per i bianconeri resta viva anche la pista di uno spareggio per cercare di ottenere la salvezza in un ultima occasione extra.

La retrocessione si decide all'ultima giornata: tutte le combinazioni di Udinese, Frosinone ed Empoli per salvarsi