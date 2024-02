Frosinone-Roma: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

Doppio impegno europeo contro il Feyenoord per la Roma che, tra le due sfide con gli olandesi, deve occuparsi anche del Frosinone. La partita con i ciociari va i scena domani alle 18.00 al Benito Stirpe, con Lukaku e compagni che arrivano dalla sconfitta con l'Inter. L'imperativo è scrollarsi di dosso gli ultimi 45 minuti del match dell'Olimpico, in cui sono arrivate ben tre reti, coincise anche con il calo di ritmo della squadra. A cercare di fermare la rincorsa della Roma alla Champions League c'è Di Francesco, che ha allento proprio De Rossi quando era ancora un calciatore giallorosso. I gialloblù nelle ultime cinque giornate hanno incassato ben 15 reti in tre sconfitte, una vittoria e un pareggio.

De Rossi, un mese e la Roma è già cambiata: si cerca il risultato col gioco, in difesa i vecchi problemi (di cui si prende le responsabilità)