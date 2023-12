Fiorentina-Torino, formazioni ufficiali: Zapata e Pellegri in attacco. Beltran titolare

Le squadre che scendono per prime in campo per la diciottesima giornata di Serie A in questo finale di 2023 cominciano a scaldare i motori. Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina affronta il Torino per mantenere il quinto posto con vista sul terzo, visti i soli 3 punti in meno del Milan. I granata, invece, sono decimi in classifica e possono agganciare la zona europa in caso di una vittoria.

