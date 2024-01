Fiorentina-Inter: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Continuare a fare punti e correre veloci verso lo scudetto. Questo è l'obiettivo per l'Inter che domenica serà scende in campo all'Artemio Franchi per la ventiduesima giornata di Serie A. Nelle ultime cinque gare la Fiorentina ha vinto due volte, perse altrettanto e un pareggio con l'ultimo match perso 3-0 con il Napoli. L'Inter, invece, nelle ultime cinque gare ha vinto 4 volte e pareggiato solo una contro il Lecce al San Siro. Ecco le informazioni sulla gara, dove vedere Fiorentina-Inter, l'orario e le probabili formazioni.

