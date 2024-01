Fiorentina-Bologna, dove vederla, orario e probabili formazioni dei quarti di finale di Coppa Italia

La settimana dei quarti di finale di Coppa Italia è cominciata con Fiorentina e Bologna che scendono per prime in campo. I rossoblù arrivato alla partita dopo aver eliminato l'Inter dalla competizione, con il 2-1 finale arrivato nei tempi supplementari. Dall'altra parte, invece, la viola ha eliminato una delle poche squadre di Serie B rimaste: il Parma che è stata sconfitta 6-3 ai calci di rigore. Ora è arrivato il momento per le due squadre di affrontarsi: ecco dove vedere la partita, l'orario e le probabili formazioni.

