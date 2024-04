Fiorentina-Atalanta in Coppa Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Fiorentina e Atalanta si ritrovano in Coppa Italia dopo aver saltato la sfida di Serie A prevista per metà aprile. La gara è stata rinviata a causa della morte prematura di Joe Barone. Il match verrà giocato nei prossimi mesi, ma intanto c'è la gara di andata delle semifinali del torne che incombe. I bergamaschi arrivano dalla vittoria per 3-0 contro il Napoli questo sabato, con Koopmeiners, Scamacca e Miranchk che hanno firmato il tris. La viola, invece, nel fine settiman è stata sconfitta dal Milan per 2-1.

Koopmeiners inarrestabile: solo Bellingham ha segnato più gol dell'olandese tra i centrocampisti nei top 5 campionati europei